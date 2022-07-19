İl içi tayin sonuçları nereden öğrenilir 2022? İl içi atama sonuçları MEB

İl içi tayin sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme istekleri doğrultusunda İl içi atama sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Pki İl içi tayin sonuçları nereden öğrenilir 2022? İşte Öğretmenlerin il içi atama sonuçları MEB sorgulama ekranı

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR 2022?

İl içi yatin işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası il içi atama sonuçları ilan edilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI

İl içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak, öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 20.07.2022 itibarıyla gerçekleşecek.

Öğretmenlerin il içi tayin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde, eşit puan olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek.

MEB - İL İÇİ ÖĞRETMEN TAYİN SONUÇLARI İÇİN DUYURULAR (TIKLAYINIZ)

20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.

Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir.

Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir.

Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.