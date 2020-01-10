İleri Teknoloji Okulu Programı uygulanan okulda eğitim görme fırsatı

10.01.2020 10:29 - Güncelleme: 10.01.2020 10:29

Bu sınav 4,5,6,7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarının başarı bursu ile özel okulda öğrenim görmelerini isteyen veliler bu sınava yoğun ilgi göstermektedir. Sınavda yüksek başarı elde eden öğrenciler, TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile İleri Teknoloji Okulu Programı uygulanan okulda; geleceğin teknolojilerini üretecek alt yapıya sahip olabilecekleri bir eğitim görebileceklerdir.

21. yüzyıl yetkinliklerinin gittikçe önem arz ettiği bu dönemde ilgili öğrencilerin İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları Bursluluk Sınavına başvurusu okulun kendi internet sitesi üzerinden ön kayıt şeklinde ya da öğrencilerin kampüslere bizzat başvuruda bulunması ile gerçekleşmektedir.