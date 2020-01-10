İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8828
  • EURO
    6,5368
  • ALTIN
    293.877
  • BIST100
    118500
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • İleri Teknoloji Okulu Programı uygulanan okulda eğitim görme fırsatı
Eğitim

İleri Teknoloji Okulu Programı uygulanan okulda eğitim görme fırsatı

Eğitim alanında yarım asırlık tecrübeye sahip İlim Yayma Vakfı’nın okulu İYV İrfan Okulları’nda 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek Bursluluk Sınavı ile öğrenciler %100 burslu okuma imkanına sahip olacaklar.

10.01.2020  10:29 - Güncelleme: 10.01.2020  10:29

Bu sınav 4,5,6,7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarının başarı bursu ile özel okulda öğrenim görmelerini isteyen veliler bu sınava yoğun ilgi göstermektedir. Sınavda yüksek başarı elde eden öğrenciler, TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile İleri Teknoloji Okulu Programı uygulanan okulda; geleceğin teknolojilerini üretecek alt yapıya sahip olabilecekleri bir eğitim görebileceklerdir.

21. yüzyıl yetkinliklerinin gittikçe önem arz ettiği bu dönemde ilgili öğrencilerin İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları Bursluluk Sınavına başvurusu okulun kendi internet sitesi üzerinden ön kayıt şeklinde ya da öğrencilerin kampüslere bizzat başvuruda bulunması ile gerçekleşmektedir.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı
İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.