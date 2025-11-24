İlim Yayma Ödülleri uluslararası bir boyut kazanıyor! Bilal Erdoğan tarih verdi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri 2025 sürecine ilişkin bilgi vermek üzere aralarında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın da olduğu ulusal gazetelerin köşe yazarları ile gazete ve televizyon kanallarının üst düzey yöneticileriyle buluştu. Buluşmada İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy da yer aldı.

"İLİM YAYMA ÖDÜLLERİNİ, ÖDÜL SAHİPLERİYLE KAMUOYU ARASINDA ADETA KÖPRÜ HALİNE GETİRMEYİ BAŞARDIK"

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri 2025 Basın Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "2019 yılında birincisini tertip ettiğimiz, Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olan İlim Yayma Ödülleri'nin 2012 yılında ikincisini, 2023 yılında üçüncüsünü yaptık. İnşallah Cumartesi akşamı da dördüncüsünü düzenleyeceğiz. 2 yılda bir yaptığımız İlim Yayma Ödüllerinde büyük ödül bu sene 5 milyon TL. 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Birimleri' ve 'Sosyal Bilimler' kategorileri de 2'şer milyon lira olarak sahiplerini bulacak. Başladığımız günden beri Türkiye'deki akademik çalışmaların kalitesini desteklemek, artırmak ve yeni nesilleri akademik çalışmaya, bilim insanı olmaya, araştırmacı olmaya teşvik etmek için yaptığımız İlim Yayma Ödülleri yıllar geçtikçe farklı misyonları da üstlenerek devam ediyor. Örneğin geçen sene yaptığımız çalışmalarla İlim Yayma Ödüllerini, ödül sahipleriyle kamuoyu arasında adeta köprü haline getirmeyi başardık. Dolayısıyla Türkiye'de araştırmacıların çalışma yaptıkları sahaları, araştırma konularını ve Türkiye'de genel olarak bilimsel çalışmaların, araştırmanın dertlerini, sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaları için bir paltform haline gelmiş olduk. Bu anlamda her yıl, bir önemli kamuoyu bildirisini, ödül sahiplerimizin kamuoyuyla paylaşması geleneğini başlattık. Sağlıkta, teknolojik istiklal adlı bildirimize de gerçekleştirdik. Bundan sonra her sene ödül sahiplerimizi bir araya getirerek kamuoyuyla önemli buldukları bir sahada, bir paylaşım yapmalarını, bir çalıştay sonucunda bildiri yayınlamalarını öngörüyoruz. Başladığımız zaman 10 yıl içerisinde bu ödüllerin artık uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşmuştuk. İnşallah belki bir sonraki ödülümüzden itibaren 2 yıl sonraki ödülümüzle birlikte de bir uluslararası ödülü İlim Yayma Ödülleri'nin kazandırması için çalışıyoruz. İnşallah Cumartesi akşamı 4. İlim Yayma Ödülleri sahiplerini tanıyacağız. Ödülden sonraki dönemde de ödül sahiplerimizin akademik çalışmaları, araştırmaları ve o alandaki akademik çalışmanın gelişimini kamuoyuyla daha yoğun bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİMİN AKADEMİK DÖNÜŞÜMÜYLE İLGİLİ HIZLA OLUMLU GELİŞMELERE ŞAHİT OLUYORUZ"

Türkiye'de eğitim alanında önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Şunu önemsiyoruz; Türkiye'deki akademik çalışmanın, bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla artmakta olduğunun farkındayız. Bizim de zaten hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek. Türkiye üniversitelerinin uluslararası alanlarda gelişiminin olumlu olduğunu görüyoruz. Ortaokul, lise düzeyinde TIMSS ve PISA değerlendirmelerinde son 23 yılda en hızlı yükselen ülkeyiz. Birçok kategoride ilk 5'e, 10'a girmeyi başardık. Türkiye'deki eğitimin akademik dönüşümüyle ilgili hızla olumlu gelişmelere şahit oluyoruz. Bunların artık dünyada üst düzey rekabeti besleyecek düzeye gelmesini arzu ediyoruz. Umut ediyoruz ki; İlim Yayma Ödülleri olarak bizler buna teşvik edebilmeye devam ediyoruz"

"KAVGA EDEN DEĞİL, ÜRETEN, MESAFE KAT EDEN GENÇLER BİZİM GURURUMUZ"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise , "İlim Yayma Cemiyeti olarak 1951 yılının 11 Ekim kuruluşluyuz. Dolayısıyla en eski sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Binlerce öğrenciyi mezun ettik, onlara burs ve barınma imkanları temin ettik. Dokunduğumuz gençlerle iftihar ediyoruz çünkü şu anda uzun yıllardan beri değişik kademelerde ülkelerine, devletine, milletine hizmet eden gençler yetiştirmişiz. Kavga eden değil, üreten, mesafe kat eden gençler bizim gururumuz. İlim Yayma Ödülleriyle ilgili de tekrar söylemek istiyorum ki; inşallah yerli ve milli tarafımızı akademik çerçevede de görmek, göstermek, tanınmak. Bir yandan gençlerimizi akademik çalışmalara teşvik ederken, bir yandan da akademisyenlerimizin başarılarını milletimize tanıtmak, onların da tanınmalarını sağlamak istiyoruz. Savunma sanayindeki gelişmeler nasıl göğsümüzü kabarttıysa, bayrağımızı nasıl daha özgür ve hür dalgalandırmaya vesile oluyorsa, bir güven unsuru olarak hepimizi rahatlatıyorsa ben ümit ediyorum ki sağlık sektöründe de yakında çok güzel yerli ve milli çıkışlarımızı olacak. Sağlık sektöründe ciddi bir şekilde dışa bağımlılığımız var. Biz özgürlükten söz ediyorsak, millet olarak ayaklarımızın üstünde durma mecburiyetini görmüş ve hep beraber haykırıyorsak her alanda da özgürlüğümüzü ifade etmemiz ve sonuna kadar özgürlüğümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Başka bir derdimiz yok. 75 yıldır bu dertle ilgili koşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"316 BİLİM İNSANIYLA BİN 324 BAŞVURUYU BİLİMSEL ANLAMDA DEĞERLENDİRMİŞ VE SONUÇLANDIRMIŞ OLDUK"

İlim Yayma Ödülleri Ödülleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ise, "2025 yılındaki İlim Yayma Ödülleri olarak önceki yıllardan farklı bir şekilde akademi camiamızın kapsamlı tanıtım çalışmasını yapmaya çalıştık. Yaklaşık 74 rektörümüzle birebir görüştük. İlim Yayma Ödüllerimizi anlattık. Onlar da doğrudan akademisyenlerine ulaştırmış oldu. Ayrıca 100 rektörümüzle toplu olarak bir araya gelerek aynı şekilde bilgileri kendileriyle paylaşmış olduk. Böylece 204 aktif üniversiteden 134' ünü rektörüne doğrudan anlatma fırsatı oldu. Bu akademisyen anlamındaki topluluğa baktığımızda yüzde 70'e yakın akademisyen topluluğuna tekabül ediyor. Bunun dışında YÖK'ün, Sayın Erol Özver hocamızın da katkısı ve desteğiyle elektronik ortamda tüm akademisyenlerimize yine tanıtım çalışması yaptık. 180 bin akademisyenimize basılı zarflar halinde bilgi notlarımızı gönderdik. Ufak bir parantez açmak istiyorum, finalist adaylarımızı geçen hafta ziyaret ettik. Masalarında o mektupları görmek bizi çok mutlu etti. Mektupların bu sene yaptığımız iletişim çalışmalarında çok etkili olduğunu görmüş olduk. Yaptığımız çalışmaların sonuca yansıdığını gördük. Bu sene toplam bin 324 başvuru aldık. Bundan önceki başvurularımızdan çok daha fazla. 811 Sosyal Bilimler, 443 Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, 30 başvuruda büyük ödüle olacak şekilde dağılım var. Cinsiyet açısından baktığımızda ise kadın bilim insanlarımızın başvuru oranı yüzde 28, erkeklerin ise yüzde 71 civarında. Bu arada doktora özelinde yüzde 40'ın üzerinde kadın akademisyen sayımızda daha önce yüzde 39'u yakaladık. İnşallah gelecek dönemlerde kadın akademisyenlerden daha fazla başvuru almayı bekliyoruz. 188 farklı kurumdan başvuru aldık. Bu kurumların 174'ü üniversiteler. Dolayısıyla 204 üniversitenin olduğu bir yerde 174 farklı üniversiteden başvuru almak bizim için son derece kıymetli. 3 ana bilimsel değerlendirme ekibimiz var. Teknik uzmanlar var. Bilimsel hakemler var. Bilim Kurulu yaklaşık 30 kişiden oluştu. 202 teknik uzman, 58 bilimsel hakem, 19'da onur kurulu üyemiz olmak üzere toplam 316 bilim insanıyla bin 324 başvuruyu bilimsel anlamda değerlendirmiş ve sonuçlandırmış olduk" diye konuştu.