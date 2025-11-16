İSTANBUL 18°C / 11°C
Eğitim

İlk ara tatil bitiyor! 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

İlk ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak.

16 Kasım 2025 Pazar 09:55
Okulöncesinden liseye kadar yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, iki haftalık tatilin ardından yarın ikinci dönem için sınıflara dönecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem, yarın sabah ders ziliyle başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

