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Eğitim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, 10 Şubat-3 Mart'ta alınacak.

AA7 Şubat 2025 Cuma 10:39 - Güncelleme:
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları başlıyor
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat-3 Mart'ta yapılacak.

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 30 Mayıs'ta "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurabilecek.

Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.

Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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