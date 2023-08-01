İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2023-2024 ilkokul kayıt tarihleri

İlkokul kayıtlarının başlamasına kısa bir süre kala velilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023-2024 ilkokul kayıt tarihlerinde öğrenci velisinin öncelikle okul idaresine başvurması gerekiyor. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilkokul kayıt tarihleri

İlkokul öğrenci kayıtları 14.08.2023 tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31.08.2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül'den itibaren öğrenebilecek.

İLKOKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

İlkokul 1. sınıf öğrenci kayıtları öğrenci velisi tarafından okul idaresine başvurularak yapılacaktır.

İlkokul kayıtları ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden de yapılabiliyor.

Veliler, "e-okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre veliler, e-okul üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

2023'TE KAÇ DOĞUMLULAR 1. SINIFA BAŞLAYACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında Eylül 2017 ve daha önce doğan çocuklar (69 ayını dolduranlar) zorunlu olarak birinci sınıfa başlayacak. Ekim-Kasım- Aralık 2017 doğumlu çocuklar (69-70-71 aylıklar) velilerinin dilekçesiyle ilkokula başlamayı 1 yıl erteleyebilir.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Okullarda birinci dönem; 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 19 Ocak Cuma günü sona erecek.

2023-2024 birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili; 22.01.2024 - .04.02.2024 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

2024 ikinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.