İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt işlemleri tamamlandı

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:56

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtlarının Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldığı belirtildi.

Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 öğrencinin 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrencinin de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, birinci sınıf kayıtların herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak."

Açıklamada, velilerin, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebileceği de kaydedildi.