İlkokullar ne zaman açılıyor? MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi

İlkokulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği 2023-2024 Eğitim/Öğretim takvimiyle birlikte belli oldu. Anaokulu ve İlkokul birinci sınıflar ise uyum eğitimi kapsamında okula 1 hafta önce başlayacaklar. Bu sene İlkokul birinci sınıfa 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak. Peki İlkokullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi.

İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



Anaokulu ve İlkokul birinci sınıflar uyum eğitimi kapsamında 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında okula başlayacaklar. Diğer ilkokul öğrencileri ise Eylül'ün 11'inde derbaşı yapacaklar.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okullarda birinci dönem; 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

2024 yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ

İlkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor. Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül Pazar gününden itibaren öğrenebilecek.

İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı