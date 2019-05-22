27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0806
  • 6,7894
  • 248.998
  • 85.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

İmam hatip liselerine 'Akademik Koçluk' sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek 'Akademik Koçluk' sistemi, öncelikli olarak 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 Anadolu imam hatip lisesinde başlatılacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve akademik başarılarını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi.

Bilim insanları, meslek erbabı, uzman, sanatçı ve sporcuların da yer aldığı kurullar, bugüne kadar fen ve sosyal bilimler programı uygulayan, 297'si proje ve 80'i program okulu olan Anadolu imam hatip liselerinde oluşturuldu.

Kurullar, eğitimde verimliliğin sağlanması, okul ve çevre iş birliğinin sağlanması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla ortak çalışmanın geliştirilmesinde yol gösterici oluyor.

Öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi, laboratuvar, spor alanları, Kur'an-ı Kerim ve dil sınıfları gibi özel derslikler, resim, müzik ve robotik kodlama atölyeleri de Akademik Danışma Kurullarının tavsiye kararları doğrultusunda yapılmaya başlandı.

SIRADA AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİ VAR

Bakanlık, imam hatip liseleri için 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden "Akademik Koçluk" sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor.

Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurullarının bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019'dan itibaren başlatılacak.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİYLE İŞ BİRİLİĞİ YAPACAĞIZ

"Akademik Koçluk" sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek.

Öğrenciler, bu fakültelerdeki akademisyen ve uzmanların yol göstericiliğinde, başta alan dersleri olmak üzere mesleki gelis?imlerine katkı sağlayabilme ve geleceğini planlayabilme imkanını yakalayacak.

Marmara Denizi’ndeki hayalet gemilerin son durumu! Havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

YSK için gerekçe günü

YSK için gerekçe günü

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA