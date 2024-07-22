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Eğitim

İmam hatip öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin robot ve yapay zeka kulüpleri, Güney Kore'de düzenlenen robot yarışmasında 'The Settler' kategorisinde dünya şampiyonu olurken, 'DRC Explorer' kategorisinde ise dünya ikincisi oldu.

Star Gazetesi22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
İmam hatip öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu
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İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin Robot ve Yapay Zekâ Kulübü'ndeki öğrencilerden oluşan 'AI & Robotics Team' takımı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 20-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen '2024 AI RoboSports World Cup' organizasyonunda 'The Settler' kategorisinde Dünya Şampiyonluğu, 'DRC Explorer' kategorisinde ise 'Deprem Sonrası Yardım Robotu' ile dünya ikinciliği kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zeka projesinin sergilenmeye hak kazandığı Yapay Zekâ Kulübü ve Türkiye'de yapılan robot yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü, dikkatleri üzerine çekerek dünya çapında da adını duyurdu.

'2024 AI RoboSports World Cup' organizasyonuna davet alan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi hiç zaman kaybetmeden yapay zeka ve robotik ekipleri birleştirilerek yoğun bir çalışma maratonuna girdi. Sıkı çalışmanın ardından dünya şampiyonluğu elde edilirken, söz konusu etkinliğe 6 farklı ülkeden toplamda 300'e yakın takımın katıldığı ifade edildi.

15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Takımlarımızdaki bütün öğrencilerimizi, mentör öğretmenlerimizi ve desteğini esirgemeyen velilerimizi tebrik ederiz. Anadolu İmam Hatip okullarında uygulanan Fen ve Teknoloji Programı sayesinde yapay zeka, robotik, kodlama ve benzeri teknoloji alanlarında kendini geliştirme ortamı bulan öğrencilerimizin uluslararası etkinliklerde özgüvenli bir biçimde başarılara uzanmasını sağlamıştır" denildi.

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