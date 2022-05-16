İmam Hatip Okulları Çalıştayı yapıldı

İmam hatip okullarındaki eğitim kalitesini artırmak ve din öğretimi bağlamında bütünsel bir bakış açısı sağlayabilmek amacıyla "Din Öğretimi ve İmam Hatip Okulları Çalıtşayı" düzenlendi. Çeşitli kurumlardan 66 eğitimcinin katıldığı çalıştayda, 7 ayrı başlıkta sorulara cevap arandı.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ortaklığında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin desteğiyle düzenlenen çalıştay, Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı. Programa ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ihsan Erkul, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve çeşitli üniversitelerden eğitimciler katıldı.

PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİ ÖRNEK OLACAK



Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bugün imam hatip okullarının program çeşitliliği ile eğitim sisteminin bir adım önünde yürüdüğünü söyledi. İmam hatip liselerinin spor, dil, hafızlık, kültür sanat, musiki, teknoloji bölümleriyle çağa model oluşturacak bir yapıda olduğunu kaydeden Ceylan, "Bugün imam hatip okullarımızda İngilizce ve Arapça ile birlikte tam 9 dilde eğitim var. Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca eğitimleri veriliyor. Bu okullarımızın küresel vizyonunun, uluslararası alanda nasıl hizmet edeceğinin de bir göstergesi olarak karşımızda duruyor" diye konuştu.

KENDİNİ YENİLEYEN DİNAMİK OKULLAR



İmam hatip okullarının YKS'de, TEKNOFEST'te, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldıkları derecelere değinen Abdullah Ceylan, "İmam hatip okullarımız Türkiye'deki başarılarının ötesinde dünyaya da başarılarını duyurmaya, uluslararası alanda adından söz ettirir bir noktaya geldi. Bunun için Allah'a hamdediyoruz fakat imam hatip okullarımız kemale ermiş, tamam olmuş bir başlık değil" dedi. İmam hatip okullarının çağın gelişen şartlarına göre sürekli kendini yenileyen, dinamik ve yaşayan bir yapı olarak karşımızda durduğunu kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sebeple biz imam hatip okullarındaki eksikliklerimizi, sorunlarımızı görmek, sorunlarımıza çözümler üretmek için bu tür çalışmaları düzenliyoruz. İnşallah hep birlikte imam hatip okullarımızı ülkemizin bayrağını bir adım öteye taşımak, ümmet coğrafyasına umut ışığı olmak için daima yenileyecek, çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz.

KIZLARIN OKULLAŞMASINDA KATKISI BÜYÜK



BİHADER Başkanı Enes Abdurrahman Hibe de yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan imam hatip okullarının köklü eğitim kurumlarının başında geldiğini söyledi. Anne babaların çocuklarını imam hatip okullarına gönderirken onların, inançlı ve ahlaklı bir Müslüman hukukçu, doktor, öğretmen, imam, mühendis ya da mimar olarak yetişmesini murat ettiklerini kaydeden Hibe, "Kısaca, inançlı ve ahlaklı bir insan olarak dünya ve ahiret hayatına hazırlanmasını istiyor" dedi. İmam hatip okullarının ülkemizin eğitim hayatına ve toplumsal yaşamına sağladığı önemli bir katkının da kızlarımızın okullaşma oranını yukarıya çekmesi olduğunu söyleyen Hibe şunları aktardı: 1970'lerden başlayarak ülkemizin dört bir yanındaki imam hatip okullarına kayıt olan kız çocukları bu okullarda dinî ve ahlaki eğitim almış ve kadınların eğitim hayatına katılması toplumsal dönüşümü ciddi oranda etkilemiştir.

KRİZLERE KALICI ÇÖZÜMLER SUNACAK



Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ise ciddi toplumsal değişimlerin tecrübe edildiği günümüzde yaşanan buhrana, değer krizlerine, belirsizliklere ve diğer sorunlara imam hatip okullarının medeniyetimizden aldığı güçle kalıcı bir çözüm sunacağını söyledi. İmam hatip okullarının milli model olarak ele alınması ve evrensel değerlere hizmet etmesi amacıyla alanla ilgili paydaşların din eğitimi, imam hatip okulları ve sorunlara dair tespit ve çözüm önerilerini bir çerçevede toplamak gayesiyle çalıştayın düzenlendiğini kaydeden Çoşkun, "İmam hatip okullarının geliştirilmesi, niteliğinin artırılması ve bu okullarımızın geleceğin öncü kurumları olabilmesi için gösterilen gayrete samimi bir katkı mahiyetindeki bu çalıştayın amacına ulaşmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi.

DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUZ



Programın açılışında bir konuşma yapan Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da, "Gülü incitmeden, kulu incitmeden, yolu incitmeden, kalp kırmadan, gönül kırmadan ceddim gibi, devleti ali Osmanlı gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, Kudüs fatihleri gibi delikanlı olmak ve diri olmaktır benim muradım. Onun için buradayım" dedi. Çalışmada büyük bir emek, mazlum coğrafyalara mesajlar ve güçlü bir duruş olduğunu belirten Turan, "İmam hatip okulları anlamında oldukça iyi bir seviyedeyiz. Niteliğimiz ve niceliğimiz oldukça iyi ama daha iyi olmak ve model olmak istiyoruz inşallah. Ülkemizdeki tüm çalışmalara esin kaynağı olmak istiyoruz" diye konuştu.

7 OTURUM, 97 BAŞLIK



Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gün boyu devam eden çalıştayda, imam hatip okulları 7 komisyonda ve 97 alt başlık ele alındı. Çalışmaya, STK'ların ve Milli Eğitim camiasının önde gelen isimleri ile akademisyenlerden oluşan 66 katılımcı katkı sağladı. Üzerinde tartışmaların yapıldığı başlıklar arasında şunlar yer alıyor: İmam Hatip Vizyonu ve Toplumdaki İmam Hatip Algısı, İmam Hatip Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi ve Motivasyonu, İmam Hatip Okulu Öğrencilerinde Aidiyet Duygusunu ve Vizyon Belgelerinin Uygulama Süreci, Din Eğitimi Kapsamında Eğitim Sistemi, Müfredat ve Eğitim Ders Programları, Aile, Sivil Toplum Kuruluşları Medya Bağlamında İmam Hatip Okulları Algısı, İmam Hatip Okullarında Akademik Eğitim ve Sınavlardaki Başarı Durumu, İmam Hatip Okulları Meslek Dersleri Kitaplarının Analizi.

ÜNİVERSİTELER DE DESTEK VERDİ



İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Kaplan, Sabahattin Zaim Üniversitesinden Prof. Dr. Abdulmutalip Arpa, Kocaeli Üniversitesinden Doç Dr. Ahmet Ekşi, İbn Haldun Üniversitesinden Doç. Dr. Enis Doko, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dr. Necdet Subaşı gibi önemli isimlerin yer aldığı çalıştaya kamu kurumları ve STK'ların yanında üniversiteler de destek verdi. Bu üniversiteler arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi, Marmara Üniversitesi yer alıyor.