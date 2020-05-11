İnönü Üniversitesi'ne akademik personel alınacak

IHA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:53

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemizin birimlere, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. Başvuru son tarihi 28 Mayıs 2020’dir”ifadelerine yer verildi

Söz konusu adayların Üniversitenin web sitesinden ayrıntılı bilgi alabileceği kaydedildi.