İOKBS başvuru formu 2020 haberimizde! E Okul bursluluk başvurusu nasıl yapılır?

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:43 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:43

Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştiriliyor. İOKBS 2020 başvuru formu araştırmaları yapılmaya devam ediyor. E Okul bursluluk başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) başvuruları 5 Şubat’ta başlamıştı bugün sona erecek. Elazığ için başvuru son tarihi ise 24 Şubat olarak açıklandı. İOKBS 2020 başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

İOKBS BAŞVURU FORMU

Bursluluk sınavı için gelir belgesi, ek 1 formu önem taşıyor. Bu belgelerin eksik olması halinde bursluluk sınavı 2020 için başvuru tamamlanmış sayılmayacak. E Okul üzerinden tamamlanacak olan bursluluk sınavı için başvuru esnasında doğru bilgi vermek ise çok büyük önem teşkil ediyor. Yanlış bilgi veren öğrencilerin bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde burs bağlansa dahi geri iade talep edilebilecek.

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E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

b. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İOKBS 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020 / İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.