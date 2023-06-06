İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? MEB Ortaöğretim 2023 Bursluluk sınavı başvuru ekranı

MEB Bursluluk sınavı 2023 başvuru ekranı, MEB tarafından erişime açıldı. Ortaöğretim 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin eğitimine maddi destek amacıyla düzenlenen Ortaöğretim 2023 Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. İOKBS 2023 başvuru işlemleri https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki İOKBS Bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte Meb.gov.tr Bursluluk sınavı 2023 başvuru ekranı

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



MEB gov tr Bursluluk Sınavı 2023 başvuru tarihleri 29 Mayıs-16 Haziran olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan bursluluk sınavı için başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?



İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim 2023 Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek.

MEB ORTAÖĞRETİM 2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan İOKBS 2023 bursluluk sınavı 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine 4 seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı başvuru kılavuzunda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı yer verilirken kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS Bursluluk Sınavı, 03.09.2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Bursluluk sınavının sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.