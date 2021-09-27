Milli Eğitim Bakanlığı Eylül'ün 5'inde yapılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler, 2021 bursluluk sınavı sonuçlarını Meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. İOKBS Bursluluk Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin burs kazanıp kazanmadıkları belli olacak. e-Okul MEB bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Bursluluk sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Öğrenciler veya veliler istedikleri takdirde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alarak okul müdürlüklerine imzalatıp alabilecek. Bursluluk sınavının sonuçları açıklandığında aşağıdaki e-Okul MEB linkinden İOKBS sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
E-OKUL MEB BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2021 SORGULAMA EKRANIİOKBS BURS ÜCRETİ 2021 NE KADAR?
Geçtiğimiz sene 310 TL olan İOKBS burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olacağı düşünülüyor. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenecek.
İOKBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?
İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenciler ne kadar puan alırlarsa İOKBS sınavını kazanacaklarını merak etmektedirler. Öğrenciler için belirli kontenjanlar kapsamında ve sınıflar arasında değerlendirilen puan türleri ise şöyledir,
5. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 450,184
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 311,902
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 143,967
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 439,906
6. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313
7. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205
8. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631
9. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631
10. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206
11. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656