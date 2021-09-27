27 Eylül 2021 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:29

Milli Eğitim Bakanlığı Eylül'ün 5'inde yapılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler, 2021 bursluluk sınavı sonuçlarını Meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. İOKBS Bursluluk Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin burs kazanıp kazanmadıkları belli olacak. e-Okul MEB bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Bursluluk sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Öğrenciler veya veliler istedikleri takdirde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alarak okul müdürlüklerine imzalatıp alabilecek. Bursluluk sınavının sonuçları açıklandığında aşağıdaki e-Okul MEB linkinden İOKBS sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.

E-OKUL MEB BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2021 SORGULAMA EKRANI

Geçtiğimiz sene 310 TL olan İOKBS burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olacağı düşünülüyor. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenecek.

İOKBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenciler ne kadar puan alırlarsa İOKBS sınavını kazanacaklarını merak etmektedirler. Öğrenciler için belirli kontenjanlar kapsamında ve sınıflar arasında değerlendirilen puan türleri ise şöyledir,

5. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 450,184

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 311,902

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 143,967

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 439,906

6. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

7. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205

8. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

9. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

10. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

11. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656