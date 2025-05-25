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Eğitim

İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk Sınavı sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ilköğretim ile ortaöğretim öğrencilerine burs imkanı tanıyan sınavın sonuç tarihi belli oldu. Öğrenciler ve veliler, “Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını ararken, sonuçların e-Okul ve MEB üzerinden erişime açılacağı tarih resmi kaynaklardan duyuruldu. İşte detaylar...

25 Mayıs 2025 Pazar 12:09 - Güncelleme:
İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk Sınavı sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?
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2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Burs kazanmak isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceklerini araştırıyor. İşte 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği ve binlerce öğrencinin eğitim hayatını destekleyen İOKBS Bursluluk Sınavı'nın sonuç tarihi netleşti. 2025 yılına ait sınav Nisan ayında tamamlanırken, öğrenciler şimdi "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB, sonuçların erişime açılacağı tarihi ve sorgulama adımlarını duyurdu.

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler sınav sonuçlarına dijital platformlardan kolayca ulaşabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUCU NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

İOKBS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler sonuçlarını görüntülemek için şu adımları takip edebilecek:

TC kimlik numarası

Doğum tarihi

Güvenlik kodu (sistem tarafından otomatik verilir)

Bu bilgileri doğru şekilde giren adaylar, sınavda verdikleri doğru-yanlış cevap sayıları ve genel puanlarına erişebilecek.

  • İOKBS sonuçları
  • MEB Bursluluk Sınavı
  • bursluluk sonuçları

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