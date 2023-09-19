İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler Bursluluk işlemlerini gerçekleştirecekler. 2023 İOKBS sınavını kazanan öğrenciler, gerekli işlemleri yaptıktan sonra burs almaya başlayacaklar. Peki Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne yapmalı? Bursluluk işlemleri nasıl yapılır? İşte Bursluluğa hak kazanan öğrencilerin kayıt süreci hakkında detaylar

BURSLULUK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları, 22.09.2023 tarihinde erişime açılacak. 2023 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçlarının açıklanması sonrası Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır. İşte Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin izleyecekleri adımlar

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı İOKBS 2023 kılavuzunda bursluluk sınavını kazananların yapacağı işlemler yer alıyor.

MEB'in yayınladığı kılavuza göre,

"Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Bursluluk Sınavını kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) mevzuatta belirlenen tarihe kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.