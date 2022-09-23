Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği 2022 İOKBS bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ne yapacağı, sınavda başarılı olup burs almaya hak kazananlar tarafından merak ediliyor. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin izleyecekleri adımlar hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

ODSGM sınav sonuçları 2022 sorgulama Bursluluk sınavının kazananları belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler 'İOKBS bursluluk sınavını kazanan ne yapacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. MEB'in yayımladığı İOKBS 2022 kılavuzunda bursluluk sınavını kazananların yapacağı işlemler yer alıyor. İşte bursluluk sınavını kazananların izleyeceği adımlar

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre,

"Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."

Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Öğrenciler "2022 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

BURSLULUK KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURS ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında her ay 663.87 TL ücret alır.

Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Senede 2 kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır.

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