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Eğitim

İOKBS ne zamana ertelendi? Bursluluk sınavı 2020 ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Koronavirüs salgını sebebi ile birçok sınav ileri tarihe ertelendi. Bu sınavlardan biri de bursluluk sınavı (İOKBS) oldu. Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS ne zamana ertelendi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar İOKBS'nin 2020 oturumu için hazırlanıyorlar. 2020 İOKBS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2020 Cumartesi  15:19 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:19
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Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İOKBS ne zamana ertelendi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebi ile birçok sınav ileri tarihe ertelendi. Bu sınavlardan biri de bursluluk sınavı (İOKBS) oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. Bursluluk sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik."

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı sınav uygulama takvimine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 6 Haziran'da gerçekleşecek.

İOKBS SINAVI NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır

İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

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