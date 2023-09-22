Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfları için düzenlediği Bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. Her yıl burs verilecek kişilerin kontenjanları ile ilgili yönetmeliğin 10. maddesine göre eşleri çalışmayan öğretmenlerin çocuklarına %15 kontenjan ayrılır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) kapsamında öğretmen çocuğu kontenjanı için taban puanlar belli oldu. İşte 2023 İOKBS öğretmen çocuğu taban puanları ile ilgili merak edilenler

İOKBS ÖĞRETMEN ÇOCUĞU TABAN PUANLARI KAÇ?



Bu sene toplam 100 bin öğrenci burs alacak, bu kontenjanlardan sadece 30 bin kişi deprem bölgesindeki öğrenciler olacak.

Geri kalan yüzde 70 kontenjan içinden %15'i öğretmen çocuklarına verilmektedir.

Her yıl burs verilecek kişilerin kontenjanları ile ilgili yönetmeliğin 10. maddesine göre eşleri çalışmayan öğretmenlerin çocuklarına %15 kontenjan ayrılır.

Taban puan, sınava girilen senede en alt seviyede kazanan ve kontenjana giren öğrencinin aldığı puan, o senenin taban puanını oluşturur.

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen; 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS 2023) katılan adaylar, baraj puanı ya da üzerinde bir puan alırsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Bursluluk sınavı puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıl bursluluk puanı taban puanları aşağıdaki gibidir.

5. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI



5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI



6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037