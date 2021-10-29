İş hayatına okulda hazırlanıyorlar

AA 29 Ekim 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 11:15

Okul idaresi, Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin üretime daha fazla katılabilmesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurdu. Öğretmen ve öğrencilerin işletmenin atölyelerinde hazırladığı ürünler, okullarda ve kamu kurumlarında kullanılıyor.

Okul müdürü Mesut Kaya, AA muhabirine, 398 öğrenciyle eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin atölyelerde başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, "Bilişim alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 3D yazıcıyla siperlik maske üretimi yapıyoruz. İki ilçenin siperlik maske ihtiyacını karşılıyoruz. Metal teknolojileri alanı ise geçen yıldan itibaren kameriye, piknik masaları ve oturak üreterek çevredeki kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Kaya, okulda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi için çift kişilik 2 bin 500 öğrenci sırası ve 165 öğretmen kürsüsü üretimini sürdürdüklerini belirtti.

Atölyelerde 20 öğrenci ve 4 öğretmenin çalıştığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"İlerleyen safhalarında 8 öğrencimiz daha ekibe katılacak. Öğrencilerimiz üretmenin mutluluğunu yaşarken emeklerinin karşılığını da alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Öğrencilerimiz bu üretimden toplamda en az yüzde 30 pay alacak. Öğretmen ve öğrencilerimizin ürettikleri ürünler, ülkemizin farklı bölgelerindeki ortaokul öğrencileri tarafından kullanılacak. Atatürk'ün dediği gibi 'Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybeder.' Biz eğitim neferleri olarak ülkemizin kalkınması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Teknik Müdür Yardımcısı Burcu Yalınız ise öğrencilerin mezun olduktan sonra, atölyelerde kazandıkları beceriler sayesinde alanlarında daha kolay iş bulabildiğini dile getirdi.

Müdür Yardımcısı ve metal teknolojileri öğretmeni Kamil Tutak da Metal İşleri Atölyesi'nde sıra üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Malzemeler üzerinde kaynak, delik delme, boy ve montaj gibi işlemler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz iş hayatı için hazırlık yapmış oluyor." dedi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Sadi Keremitçi, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında okullara sıra, bank, öğretmen masası ve sandalye yaptıklarını anlattı.

"İŞ HAYATINA OKULDA HAZIRLANIYORUZ"

Öğrencilerden İsmail Berke Karaman, sınıf arkadaşlarıyla diğer okullardaki öğrenciler için çift kişilik sıralar ürettiklerini belirterek, "Okulda, iş yaşamında yapacaklarımızı pratik olarak öğreniyoruz. Bu iş bize çok şey öğretti, mesleğe başladığımızda zorlanmayacağız. İş hayatına okulda hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Emirhan Sepetçi de imalat sürecinde birçok deneyim kazandığını, mezun olduktan sonra kendi işini kurmak istediğini kaydetti.