Proje kapsamında gönüllü öğrenciler, aldıkları işaret dili eğitimiyle engelli bireylere Kur'ân-ı Kerim öğretimi gerçekleştiriyor. Manevi değerleri herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen proje, öğrencilerde empati, sorumluluk ve gönüllülük bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Yürütülen eğitim ve uygulama süreçleri TRT ekipleri tarafından yerinde çekimlerle kayıt altına alındı. Çekimlerde proje faaliyetlerinin yanı sıra okul yönetimi, koordinatör öğretmenler, işaret dili öğretmeni ve öğrencilerin görüşlerine yer verildi.

"İşaret Diliyle Kur'ân Oku" projesi, engelleri aşan bir eğitim modeli sunarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.