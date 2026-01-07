İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0611
  • EURO
    50,3431
  • ALTIN
    6179.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

“İşaret Diliyle Kur'ân Oku” Projesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hayata geçirilen “İşaret Diliyle Kur'ân Oku” projesi, konuşma ve işitme engeli bulunan bireylerin manevi eğitime erişimini amaçlayan örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
“İşaret Diliyle Kur'ân Oku” Projesi
ABONE OL

Proje kapsamında gönüllü öğrenciler, aldıkları işaret dili eğitimiyle engelli bireylere Kur'ân-ı Kerim öğretimi gerçekleştiriyor. Manevi değerleri herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen proje, öğrencilerde empati, sorumluluk ve gönüllülük bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTMASINA KATKI SAĞLIYOR

Yürütülen eğitim ve uygulama süreçleri TRT ekipleri tarafından yerinde çekimlerle kayıt altına alındı. Çekimlerde proje faaliyetlerinin yanı sıra okul yönetimi, koordinatör öğretmenler, işaret dili öğretmeni ve öğrencilerin görüşlerine yer verildi.

"İşaret Diliyle Kur'ân Oku" projesi, engelleri aşan bir eğitim modeli sunarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

  • Hafız Öğrenciler
  • İşaret Dili Eğitimi
  • imam hatip

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.