İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da bugün okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 deprem tatili ilan edilen iller

İstanbul'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hızlıca açıklamalar yapıldı. Öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak bir dizi önlem devreye alınarak, son dakika deprem tatili ilan edilen iller belli oldu. Peki, bugün yani 24 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da okullar tatil mi? İşte deprem tatili ilan edilen iller...

İSTANBUL, KOCAELİ, TEKİRDAĞ VE YALOVA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 24 ve 25 Nisan tarihlerinde tüm ilk, ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan ilk incelemelere göre okullarda ciddi bir yapısal hasar bulunmasa da, bazı binaların dış cephesinde çatlakların tespit edildiği bildirildi.

Bakan Tekin'in açıklaması: "Okullarımızda yaşamsal tehlike oluşturacak bir durum yok. Ancak, artçı sarsıntılar ve öğrencilerimizin güvenliği dikkate alınarak eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir. Okullar aynı zamanda afet toplanma alanı olarak değerlendirilecek."

YÖK: ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da İstanbul'daki tüm üniversitelerde eğitime 24 ve 25 Nisan tarihlerinde ara verildiğini açıkladı. Üniversitelerde herhangi bir hasar oluşmamasına rağmen, psikolojik etkiler ve güvenlik gerekçeleriyle tatil kararı alındı.

Prof. Dr. Özvar: "Deprem sonrası üniversitelerimizde bir olumsuzluk yaşanmamıştır ancak öğrencilerimizin huzuru bizim için önceliklidir."

24 NİSAN 2025 DEPREM TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER

Sadece İstanbul değil, Marmara bölgesindeki diğer illerde de benzer kararlar alındı:

Kocaeli: Valilikten yapılan açıklamada, tüm ilk, orta dereceli okullarda ve özel eğitim kurumlarında 24 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Bazı kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

Tekirdağ: İl genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildi. Karar, kamu çalışanları için de idari izinlerle desteklendi.

Yalova: Herhangi bir ciddi yapı hasarı olmamasına rağmen, öğrencilerin ve velilerin güvenliğini sağlamak amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN İDARİ İZİN

İstanbul ve çevresindeki valiliklerin ortak açıklamalarına göre, kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler, kronik hastalığı bulunanlar, malul gaziler ve 10 yaş altı çocuğu olan anneler bugün idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve güvenlik alanında çalışan personel bu izin kapsamına dahil edilmiyor.