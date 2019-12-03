İstanbul norm fazlası atama sonuçları açıklandı mı? Norm fazlası 2019 atama sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara göndermiş olduğu yazıda norm fazlası öğretmen atamaları sürecini başlattığını duyurmuştu. Başvuruların sona ermesinin ardından İstanbul norm fazlası atama sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Norm fazlası 2019 atama sonuçları sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. İstanbul norm fazlası atama ilçe içi tercihleri 27 Kasım 2019 ve 29 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler atama sonuçlarına çevrildi. İstanbul norm fazlası atama sonuçlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

İSTANBUL NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul norm fazlası atama sonuçları ilçe içi tercihleri yapan adaylar için açıklandı.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELER?

Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular,

Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular,

Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,

Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,

Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK' nın 9 sayılı kararı ekindeki çizelgede belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan tercihleri ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER NELER?

Norm kadro fazlası yer değiştirme kılavuzu tüm eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe emrindeki norm kadro fazlası öğretmenlerimize imza karşılığında duyurulacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunan ihtiyaç fazlası ve norm kadro fazlası öğretmenlerimizin bilgileri kontrol edilerek, varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanacaktır.

Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle kabul edilmeyen başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlerimize duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Öğretmen Atama birimiyle e-posta ve telefon ile iletişim kurulacaktır.

Yer değiştirme işlemleri kişilerin hizmet puanlarına göre yapılacağından İlçe Müdürlüklerince elektronik başvuru formuna yazılan hizmet puanı ile MEBBİS hizmet puanının aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.

Başvuru yapan öğretmenlerin Tercihleri kontrol edilerek onay/red işlemi yapılacaktır.