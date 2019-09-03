İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders sınavı ne zaman? merak ediliyor. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öğrencilerin, mezuniyete üç ders sınavına girebilmeleri için 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarının en az birinde kaydını yenilemiş olması gerekiyor. Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders sınavına dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyete üç ders sınavı; 07.09.2019 Cumartesi günü saat: 14:00’da, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Konya, Diyarbakır sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınav giriş belgeleri ile ilgili bilgilendirme http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabiliyor.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.