15 Mart 2022 Salı 10:39 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 10:39

AUZEF sınavlarına katılmak için yer değişikliği yapması gereken öğrencilerin sınav merkezi tercih işlemleri sona erdi. Öğrenciler Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemlerini, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirdiler. Tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gözü AUZEF bahar dönemi vize sınav tarihlerine çevrildi. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman? 2022 AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavlarına sayılı zaman kaldı. Ara sınav için sınav merkezi tercih işlemleri de sona erdi. AUZEF sınav tarihleri için gözler akademik takvime çevrildi. İşte AUZEF sınav tarihleri

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı finalleri ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

AUZEF SINAV TAKİVİMİ 2022

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16.04.2022 - 17.04.2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04.06.2022 - 05.06.2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02.07.2022 - 03.07.2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24.07.2022

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.