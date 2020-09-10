İstanbul Üniversitesi 2. üniversite başvuru şartları neler? İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıt tarihleri

10 Eylül 2020 Perşembe 17:52 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:52

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvuru şartları neler? sorusu 2. bir üniversite okumak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi'ne Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak olan öğrencilerin kayıt işlemleri başladı. AUZEF kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi 2. üniversite başvuru şartları neler? İşte İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri ve konu hakkında tüm merak edilenler.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2. ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI

Kimler Başvurabilir?

• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında

halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.

Kimler Başvuramaz?

• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarının önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti bulunmayanlar,

• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylar,

• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar,

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru yapabilir), İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU TARİHLERİ

1- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihinizi yapıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS otomasyon sistemi(aksis.istanbul.edu.tr) üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numarası ve ödeme miktarınızı başvuruda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile “aksis.istanbul.edu.tr” adresine giriş yaparak “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”- “Harç Bilgileri” kısmından görebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmeden önce AKSİS otomasyon sistemine giriş yapamazsınız.)

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite için başvuru yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar.

• Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

• Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

• Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Onay SMS’i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

• Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

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