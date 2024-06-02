İstanbul'da 193 bin 80 öğrenci LGS sınavına girdi

İki oturumda yapılan sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren velileriyle birlikte okullara geldi.

İstanbul'daki 565 okulda, 193 bin 80 öğrenci sınava girerken, Beşiktaş'taki Ali Yalkın Ortaokulu'nda öğrenciler içeriye alınana kadar okul bahçesinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Heyecan yapmamaya çalıştığını, strese girmek istemediğini söyleyen Nur Tekeli, "Çünkü, çalıştığımı ve emek verdiğimi biliyorum. İnşallah da karşılığını alacağım. Çok yorucuydu. Son sınavı da artık yapacağım ve atlatacağım, her şey bitecek." dedi.

Anne İpek Tekeli ise yorucu bir sene geçirdiklerini belirterek, çocukların emeklerinin karşılığını almasını diledi.

Bu senenin kendisi için güzel ve yorucu geçtiğini kaydeden Mert Ali Öztürk, heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından okullara girdi.

Yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalarına izin verilen öğrenciler, görevlilerce yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

