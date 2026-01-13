Okullarda büyük sorun haline gelen 'akran zorbalığı'na karşı İstanbul'un 25 ilçesinde 'nezaket sınıfları' açıldı.

Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla okullarda alay, dışlama ve akran zorbalığı vakaları arttı. Öğrencilerin zorbalığa karşı empati geliştirmesi için İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, örnek bir model geliştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezine aldığı "erdemli insan" idealinden hareketle hayata geçirilen "Akran Nezaketi Atölyesi", İstanbul Değer Erdem Projesi kapsamında 25 ilçedeki pilot okullarda uygulamaya geçti. Drama, oyun ve etkileşim temelli programlar, sınıfları güvenli ve kapsayıcı alanlara dönüştürüyor.

İSTANBUL'A YAYILACAK

Atölyelerde amaç yalnızca bilgi vermek değil; davranışı dönüştürmek, dili yumuşatmak ve farkındalık oluşturmak. Atölyeler yalnızca yüz yüze ilişkileri değil, dijital dünyayı da kapsıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan kaba dil, dışlayıcı söylemler ve zorba tutumlara karşı "dijital nezaket" kavramı öne çıkarılıyor. Atölyelerin bu yıl İstanbul'un tüm ilçelerine yayılması hedefleniyor. Eğitime katılan öğrencilerin yüzde 89'u, eğitimin bakış açılarını genişlettiğini belirtirken yüzde 75,6'sı bu çalışmalarla konuya ilişkin yeni öğrenme ihtiyaçlarını fark ettiğini belirtti. Öğrenciler eğitimin, eğlendirerek düşündürdüğünü, unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlattığını vurguluyor. AKŞAM'a konuşan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Çocuklarımızın matematikteki başarısı kadar, arkadaşına ya da görevli personele 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demesi de bizim için bir başarı kriteridir. Nezaketi eğitimin omurgası olarak görüyoruz. 'Akran Nezaketi Atölyeleri'ni sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olarak yaygınlaştırıyoruz. Rehberlik servislerimizin gözlemleri, öğretmen raporlarıyla süreci izliyoruz" dedi.

'ASIL MESELE İLETİŞİM'

Yentür, hedefin İstanbul'daki her okulda, nezaket kültürünü kalıcı hale getirmek olduğunu altını çjzdi: "Zorbalık, alay, dışlama ve dijital zorbalık gibi sorunlar sadece disiplin başlığıyla çözülemez. Burada asıl mesele, çocuğun kendini ifade etme becerisi, sınır bilinci, empati kapasitesi ve iletişim dilidir."

TÜİK'TEN OLUMSUZ TABLO

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre, 6-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 13.8'i ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalıyor.