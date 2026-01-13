İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1588
  • EURO
    50,3614
  • ALTIN
    6368.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • İstanbul'da 25 ilçede pilot uygulama! Akran zorbalığına karşı nezaket sınıfı
Eğitim

İstanbul'da 25 ilçede pilot uygulama! Akran zorbalığına karşı nezaket sınıfı

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 'akran zorbalığı'nın önüne geçmek için 25 ilçede 'Akran Nezaketi Atölyeleri'ni hayata geçirdi. Öğrenciler nezaket ve zarafet dersleriyle zorbalığa karşı empati kuruyor.

AKŞAM Gazetesi13 Ocak 2026 Salı 07:20 - Güncelleme:
İstanbul'da 25 ilçede pilot uygulama! Akran zorbalığına karşı nezaket sınıfı
ABONE OL

Okullarda büyük sorun haline gelen 'akran zorbalığı'na karşı İstanbul'un 25 ilçesinde 'nezaket sınıfları' açıldı.

Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla okullarda alay, dışlama ve akran zorbalığı vakaları arttı. Öğrencilerin zorbalığa karşı empati geliştirmesi için İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, örnek bir model geliştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezine aldığı "erdemli insan" idealinden hareketle hayata geçirilen "Akran Nezaketi Atölyesi", İstanbul Değer Erdem Projesi kapsamında 25 ilçedeki pilot okullarda uygulamaya geçti. Drama, oyun ve etkileşim temelli programlar, sınıfları güvenli ve kapsayıcı alanlara dönüştürüyor.

İSTANBUL'A YAYILACAK

Atölyelerde amaç yalnızca bilgi vermek değil; davranışı dönüştürmek, dili yumuşatmak ve farkındalık oluşturmak. Atölyeler yalnızca yüz yüze ilişkileri değil, dijital dünyayı da kapsıyor. Sosyal medyada yaygınlaşan kaba dil, dışlayıcı söylemler ve zorba tutumlara karşı "dijital nezaket" kavramı öne çıkarılıyor. Atölyelerin bu yıl İstanbul'un tüm ilçelerine yayılması hedefleniyor. Eğitime katılan öğrencilerin yüzde 89'u, eğitimin bakış açılarını genişlettiğini belirtirken yüzde 75,6'sı bu çalışmalarla konuya ilişkin yeni öğrenme ihtiyaçlarını fark ettiğini belirtti. Öğrenciler eğitimin, eğlendirerek düşündürdüğünü, unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlattığını vurguluyor. AKŞAM'a konuşan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Çocuklarımızın matematikteki başarısı kadar, arkadaşına ya da görevli personele 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demesi de bizim için bir başarı kriteridir. Nezaketi eğitimin omurgası olarak görüyoruz. 'Akran Nezaketi Atölyeleri'ni sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olarak yaygınlaştırıyoruz. Rehberlik servislerimizin gözlemleri, öğretmen raporlarıyla süreci izliyoruz" dedi.

'ASIL MESELE İLETİŞİM'

Yentür, hedefin İstanbul'daki her okulda, nezaket kültürünü kalıcı hale getirmek olduğunu altını çjzdi: "Zorbalık, alay, dışlama ve dijital zorbalık gibi sorunlar sadece disiplin başlığıyla çözülemez. Burada asıl mesele, çocuğun kendini ifade etme becerisi, sınır bilinci, empati kapasitesi ve iletişim dilidir."

TÜİK'TEN OLUMSUZ TABLO

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre, 6-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 13.8'i ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalıyor.

  • akran zorbalığı
  • okul

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.