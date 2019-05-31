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İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci sınava girecek

İstanbul Valiliği, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları'na 309 bin 778 öğrencinin katılacağını duyurdu. Sınav dolayısıyla cuma ve cumartesi günü sahur vakti davul çalınmaması istendi.

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İstanbul'da, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları'na 309 bin 778 öğrencinin katılacağı açıklandı. 
 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 8. sınıflara yönelik yarın iki oturum şeklinde gerçekleşecek Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na, 191 bin 638 öğrencinin katılacağı belirtildi. 
 
39 ilçedeki 505 okulda bulunan 10 bin 971 salonda uygulanacak sınavda ilk oturumun 09.30'da, ikinci oturumun 11.30'da yapılacağı bildirilen açıklamada, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencileri kapsayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise pazar günü tek oturum şeklinde 120 dakika süreceği aktarıldı. 
 
- "Davul çalınmaması hususunu istirham ederiz" 
 
Sınavın 38 ilçede, 291 okuldaki 6 bin 129 salonda yapılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
 
"Cumartesi ve pazar günü, gelecekleri için emek veren, ter döken, gayret gösteren 309 bin 778 bin öğrencimiz iki ayrı sınava girecek. Sınavların uygulanacağı yerlerde öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmasına neden olan gürültü kirliliğinin önlenmesini, cuma ve cumartesi günü sahur vakti davul çalınmaması hususunu istirham ederiz." 

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