İstanbul'da 39 ilçede 158 ''Ödev Evi'' açıldı

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve hayırseverlerin işbirliği ile yürütülen proje çerçevesinde 39 ilçede 158 "Ödev Evi" açıldı. Proje kapsamında öğrenciler, kütüphane, derslik, bilgisayar, yazıcı ve internet gibi donanımların bulunduğu ödev evlerinde okul sonrası çalışmalar yapabilecek. Kamuya ait ve kullanılmayan alanların "ödev evi" olarak değerlendirilmesiyle çocuklar mahallede evlerine yürüme mesafesinde kültürel ve sosyal faaliyetlere katılabilecek.

"HEDEFİMİZ 300 ÖDEV EVİ OLUŞTURMAK"

Proje ile ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Ödev Evi" dediğimiz şu, İstanbul Valiliği koordine ettiği kaymakamlarımızın da ilçede sahiplendiği ders çalışma alanları. Bu neden ortaya çıktı? Çocuk okuldan geldikten sonra ödevlerini yapacak mekanlar bulamıyor. Ödevleri olduğundan dolayı birilerinden desteği duyabiliyor. Çocuk okuldan geldikten sonra annelerin yürüme mesafesinde güvenebilecekleri mekanlara teslim etmesi orada bizim öğretmenlerin ilkokul ve ortaokul öğrencilere özellikle ödevlerini yaptırmaları, ders çalıştırma, kitap okuma alışkanlıkları kazandırması, çocukların sosyal ve kültürel aktivitelerin yapabilecekleri alanları oluşturmak. Hedefimiz 300 tane "Ödev Evi" oluşturmak. Yeni yerler kiralamıyoruz. Yeni yerler yapmıyoruz. Kamuya ait tesisleri, kullanılmayan yerleri yürüme mesafesinde mahalle ölçeğinde ödev evi olarak faaliyet sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Başakşehir Hikmet Uluğbay Ortaokulu'nda açılan "Ödev Evi" öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ödev Evi'nden faydalanan 7'inci sınıf öğrencisi Eyüp Ensar "Ödev evinde çeşitli oyunlar etkinlikler yapıyoruz. Derslerimize çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz yanımızda rahatça çalışıyoruz. Anlamadığımız konuları burada öğretmenlerle çalışıyoruz" dedi.

Başka bir öğrenci ise "Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Etkinlikler yapıyoruz. Bazen oyun oynuyoruz bazen ders yapıyoruz" dedi.