12 Mart 2020 Perşembe 07:53 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 07:53

İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi? soruları arama motorlarından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının duyurulmasının ardından endişe ve paniğe kapılan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceği hususunda araştırmalar yapmaya başladılar. 11 Mart akşam saatlerinde sonlanan bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında 'okullar tatil mi' sorusuyla birlikte pek çok konuya yanıt verildi. İşte tüm merak edilenler..

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; 'Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız.' diyerek konu hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak 'Ortak açıklama yapılacak' demişti.

YÖK BAZI REKTÖRLERİ 'KORONAVİRÜS' GÜNDEMİYLE TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

YÖK Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantıya davet etti.

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer aldı.

Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.

KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu. Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, 'Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız.' denildi.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, 'Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız. Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız.' denildi.