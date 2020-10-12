İstanbul'da büyük heyecan: Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 08:38 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 08:52

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.



Esenyurt'taki Altınyıldız İlkokuluna gelen Toplum Destekli Polis Ekipleri, öğrencilere maske dağıtarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.