İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek?
İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Eylül'de İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından hasar gören okullar tatil edildi. Hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı. İşte o okulların listesi sizlerle...
İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. Tatil olan okullarda eğitimin nasıl devam edeceği merak edilmeye başlanmıştı. Öğrenciler ve veliler İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başlamışlardı. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.İşte o okulların listesi sizlerle..
İSTANBUL'DA HASARLI OKULLAR EĞİTİME NEREDE DEVAM EDECEK?
26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumların çalışmaları devam etmektedir. Öğrenciler 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullara listeden ulaşabilirsiniz:
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PAZARTESİ TATİL OLAN OKULLAR HANGİLERİ?
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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