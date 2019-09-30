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İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek?

İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Eylül'de İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından hasar gören okullar tatil edildi. Hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı. İşte o okulların listesi sizlerle...

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İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. Tatil olan okullarda eğitimin nasıl devam edeceği merak edilmeye başlanmıştı. Öğrenciler ve veliler İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başlamışlardı. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.İşte o okulların listesi sizlerle.. 
 
İSTANBUL'DA HASARLI OKULLAR EĞİTİME NEREDE DEVAM EDECEK? 
26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumların çalışmaları devam etmektedir. Öğrenciler 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullara listeden ulaşabilirsiniz:
 

TÜM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

 
PAZARTESİ TATİL OLAN OKULLAR HANGİLERİ?
 
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. 
 

 
AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR
 
BAHÇELİEVLER                      Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER                      Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA                                 Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA                   Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA                   Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA                   100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK                                     Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE                          Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
 
AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
 
ARNAVUTKÖY                        Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR                                  Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ                                   Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN                          Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH                                        Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA                   Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN                             Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Nergiz Anaokulu
MALTEPE                                 Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK                                     Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK                                     Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE                          Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ                                      Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI                           İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR                                 Burhan Felek Anadolu Lisesi

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