İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek? İstanbul'da hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? Öğrenciler hangi okullarda eğitim görecek? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26 Eylül'de İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından hasar gören okullar tatil edildi. Hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı. İşte o okulların listesi sizlerle...