İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5705
  • EURO
    36,5995
  • ALTIN
    3094.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

İstanbul'da karne heyecanı

İstanbul'da öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 14:59 - Güncelleme:
İstanbul'da karne heyecanı
ABONE OL

Kentteki okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler karne heyecanı yaşarken, veliler de buna ortak oldu.

Bağcılar'daki Ragıp Akın İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Uçgun ile Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı. Öğrenciler, karnelerini Uçgun'un elinden aldı.

Uçgun, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere yarıyıl tatili için tavsiyelerde bulundu.

Karnesini almanın mutluluğunu yaşadığını belirten 3. sınıf öğrencisi Serra Tuğba Çapaklı, "Karnem beklediğim gibi geldi. Bugün çok şanslıyım ve mutluyum. Tatilde ödev yapacağım. Ders çalışacağım. Kardeşimle zaman geçireceğim." dedi.

Öğrenci Zeynep Erbağ ise çok mutlu olduğunu, tatilde de ders çalışacağını ve arkadaşlarını özleyeceğini söyledi.

Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne töreninde ise halk oyunları gösterisi ile şiir dinletisi sunuldu.

Törene, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Velilerin de öğrencileri yalnız bırakmadığı törende, Anteplioğlu öğrencilere karnelerini dağıttı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.