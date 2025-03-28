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Eğitim

İstanbul'da okullarda ikinci ara tatil başladı

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki Ramazan Bayramı'nı da kapsayan ikinci ara tatil başladı.

AA28 Mart 2025 Cuma 16:28 - Güncelleme:
İstanbul'da okullarda ikinci ara tatil başladı
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Kentte sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla eğitime ara verdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıktı.

Okullarda İstiklal Marşı'nın okunduğu törenlerin ardından ikinci ara tatil başladı.

Maltepe'de Altayçeşme İlkokulu'nda da son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Altayçeşme İlkokulu Müdürü Hasan Ali Bayrak, "Ramazan Bayramı, adı üstünde sevginin içinde barındırdığı, komşuluk akrabalık ilişkilerinin zirveye çıktığı bir bayramdır. Dolayısıyla bu bayramda ailece hem akrabaları hem yakınlarımızı gezerek onların bayramlarını tebrik ederek, sevgi dolu yüreklerimizle sevgi bekleyen kim varsa bu bayramda buluşmak suretiyle güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Yurtta okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmış, yarı yıl tatili de 20 Ocak'ta başlamış ve 31 Ocak'ta sona ermişti.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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