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İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi. Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi. Korkutan depremin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği heyecanla bekleniyordu. Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verildi. İşte tatil edilen okullar listesi...

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AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler devam ediyor. Korkutan depremin ardından okullar tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Tüm öğrenciler ve veliler İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. 
 
BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verildi.
 

 
İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLAR HANGİLERİ? 
 
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
 
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
 
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
 
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
 
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
 
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
 
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
 
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
 
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
 
 
İSTANBUL’DA 5.8’LİK DEPREM
 
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi)’dan alınan bilgiye göre Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13. 59’da 5.8 Mw büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
 
 
 
Deprem sonrası İstanbul’da bulunan ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı tatil edildi.
 
Tüm birimler depremin etkilerini yakından takip ediyor ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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