AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler devam ediyor. Korkutan depremin ardından okullar tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Tüm öğrenciler ve veliler İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLAR HANGİLERİ?

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL