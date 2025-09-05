“İstanbul'u Dinliyoruz” Buluşmaları... 39 ilçe müdürlüğü eğitimin paydaşları ile buluşacak!

"İstanbul'u Dinliyoruz" kapsamında düzenlenecek programlarda; eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara hızlı çözümler üretilmesi, aksaklıkların giderilmesi, merak edilen konularda bilgilendirme yapılması ve etkin çözüm yolları geliştirilmesi hedefleniyor.

AMAÇ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR KAMU HİZMETİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe müdürlükleriyle buluşmalarda eğitim paydaşlarının taleplerini doğrudan dinleyerek, modern yönetişim anlayışı çerçevesinde daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

BU BULUŞMA İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek buluşmaların, öğretmen-veli-öğrenci iletişiminin güçlenmesine ve süreçlerin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

DAVETLER RANDEVUSUZ

Müdür Yentür ayrıca, tüm öğretmen, öğrenci, veli ve eğitimin tüm paydaşlarının yarın ilçe millî eğitim müdürlüklerine yerinde ve hızlı çözüm için randevusuz davetli olduğunu ifade etti.