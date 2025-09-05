İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2563
  • EURO
    48,3227
  • ALTIN
    4711.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • “İstanbul'u Dinliyoruz” Buluşmaları... 39 ilçe müdürlüğü eğitimin paydaşları ile buluşacak!
Eğitim

“İstanbul'u Dinliyoruz” Buluşmaları... 39 ilçe müdürlüğü eğitimin paydaşları ile buluşacak!

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala, İstanbul genelinde 39 ilçe millî eğitim müdürlüğü, yarın 10.00-15.00 saatleri arasında öğretmen, öğrenci, veliler ve tüm eğitim paydaşlarıyla bir araya gelecek.

HABER MERKEZİ5 Eylül 2025 Cuma 14:05 - Güncelleme:
“İstanbul'u Dinliyoruz” Buluşmaları... 39 ilçe müdürlüğü eğitimin paydaşları ile buluşacak!
ABONE OL

"İstanbul'u Dinliyoruz" kapsamında düzenlenecek programlarda; eğitim-öğretim sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara hızlı çözümler üretilmesi, aksaklıkların giderilmesi, merak edilen konularda bilgilendirme yapılması ve etkin çözüm yolları geliştirilmesi hedefleniyor.

AMAÇ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR KAMU HİZMETİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe müdürlükleriyle buluşmalarda eğitim paydaşlarının taleplerini doğrudan dinleyerek, modern yönetişim anlayışı çerçevesinde daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

BU BULUŞMA İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek buluşmaların, öğretmen-veli-öğrenci iletişiminin güçlenmesine ve süreçlerin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

DAVETLER RANDEVUSUZ

Müdür Yentür ayrıca, tüm öğretmen, öğrenci, veli ve eğitimin tüm paydaşlarının yarın ilçe millî eğitim müdürlüklerine yerinde ve hızlı çözüm için randevusuz davetli olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.