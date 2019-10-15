İYEP sınavı 2019 bugün gerçekleştiriliyor. İYEP sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İYEP değerlendirme sınavı nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB tarafından Matematik ve Türkçe derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için başlatılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) 15 Ekim Salı günü yani bugün uygulanacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 ve 4. Sınıflar için geçerli olan İYEP’e 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. Sınıflar katılacak. İYEP sınavına dair merak edilerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

İYEP SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan İYEP sonuçlarının kasım ayının başında sisteme yüklenmesi bekleniyor. Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulacak, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılmayacak.

İYEP DEĞERLENDİRME SINAVI NEDİR?

İYEP ilkokullarda yetiştirme programı anlamına geliyor. 3 ve 4. sınıflara devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

İYEP KAÇ ALANDAN OLUŞMAKTADIR?

Program “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her ikisine birden dâhil olabilir.

İYEP’E ALINACAK ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENECEK?

İYEP'e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 3. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA'nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA’ya öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır. Programa dâhil olup nakil sebebiyle okul değiştiren öğrenciler aynı modülden programa devam eder. Özel eğitim tanısı olan öğrenciler belirleme sürecine dâhil edilmez.