02 Ekim 2020 Cuma 12:14 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:14

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İzmir Demokrasi Üniversitesi özel mi? İzmir Demokrasi Üniversitesi devlet mi, özel mi? Sorularının yanıtı bu okulu tercih edip kayıt yaptırmaya hak kazananlar tarafından merak ediliyor. Üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda ilk yerleştirmede açıkta kalan öğrenciler, ek kontenjanlar doğrultusunda boş kalan alanlara yerleştirildiler. Peki İzmir Demokrasi Üniversitesi özel mi?

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 20 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'de kabul edilen 411 sayılı yasa tasarısı kapsamında kurulan ve devlet üniversitesi statüsü verilen kurumdur. 15-16 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından kapatılan İzmir Üniversitesi'nin yerine kurulmuştur.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ NEREDE?



İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan üniversiteye yine bu ilçeye bağlı Uzundere'de yeni bir kampüs inşa edilmiştir.

Ocak 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper görevine İzmir Valiliğinin önerisi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mithatpaşa Yerleşkesinde başlamıştır. İzmir Valiliği’nin; hazineye ait olan Üçkuyular ve Güzelyalı’daki iki adet binanın İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesi üzerine 22/03/2017 tarihinden itibaren Rektörlük faaliyetleri Gürsel Aksel Bulvarı No:14 adresinde yürütülmektedir.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ



FAKÜLTELER

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Güzel sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKULLAR

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KATIT NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

YKS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte tarih...

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme sayısal verilerine göre, devlet üniversitelerinde 25 bin 578, vakıf üniversitelerinde 22 bin 538 kontenjan boş kaldı.