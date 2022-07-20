İzmir'de 122 yeni okul yatırım programına alındı

Mahmut Özer, İzmir programı kapsamında ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Özer, Vali Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile toplantı salonunda bir araya geldi.

Özer, daha sonra yaptığı açıklamada, İzmir'in en fazla yatırım yaptıkları illerden birisi olduğunu, 2022'de yeni eğitim yatırımlarını güçlendirme kapsamındaki yeni okul yapımlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 2,1 milyar liralık yatırımı kente kazandırdıklarını anlattı.

Yaptıkları son değerlendirmelerle İzmir'e ilave eğitim yatırım için 3 milyar liralık kaynak daha verdiklerini aktaran Özer, bunu 2022 yılı bitmeden daha yüksek rakamlara çıkartmak istediklerini bildirdi.

- "YIKILIP YAPILMAMIŞ HİÇBİR BİNA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"



Milli Eğitim Bakanı Özer, İzmir'de güçlendirme çalışmalarının 2-3 yıldır devam ettiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 2022 yılında gerçekten çok verimli bir dönem yaşadık, mevcut yapıların güçlendirilmesiyle daha dayanıklı, daha güvenli eğitim ortamlarını sağlama bağlamında. İnşallah bugünden itibaren 6-7 ay içerisinde tüm mevcut güçlendirmeleri nihayetlendirmek istiyoruz. Artık 2023 yılının 2. döneminde güçlendirilmesi yapılmamış, yıkılıp yapılmamış hiçbir binamızı, okul binamızı bırakmak istemiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 milyonluk yatırıma güçlendirme kapsamında İzmir'imize yeni yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Yine İzmir'imize bugünkü değerlendirmemiz kapsamında 63 yeni bağımsız anaokulu, 21 ilkokul, 16 ortaokul ve 22 de lise olmak üzere 122 yeni okulumuzu yatırım programına almış bulunuyoruz. Bu 122 yeni okulun yaklaşık maliyeti 2,3 milyar liraya tekabül etmekte."

- "3 BİN YENİ ANAOKULU"



Bakanlık olarak öncelik verdikleri konulardan birinin de bu dönemde okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu vurgulayan Özer, 3 bin yeni anaokulunu sene sonuna kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime kazandıracaklarını aktardı.

Göreve geldikleri 6 Ağustos 2021'de, 2 bin 872 bağımsız anaokulu olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

"5 yaşındaki okullaşma oranı yaklaşık yüzde 78'di. Bugün itibarıyla 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 93. 750 tane bağımsız anaokulu yaptık. 9 bine yakın ana sınıfı yaptık. Şimdi İzmir'de de yatırımlarımıza bağımsız anaokuluna çok büyük öncelik veriyoruz ve İzmir'imize 63 yeni bağımsız anaokulunu inşallah kazandıracağız. Ben inanıyorum ki 2022 yılının sonuna kadar 63 okul ile yetinmeyecek ihtiyaca göre belki 90-100 tane bağımsız anaokulu kazandırmış olacağız. Yine okullarımızın 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla ilgili büyük onarım ihtiyacı olan tüm okullarımızın da büyük onarımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu kapsamda da 300 milyonluk yeni yatırımı İzmir'imize bugün itibarıyla kazandırmış bulunuyoruz. Yani kısaca İzmir'imizdeki 2,1 milyar liralık yatırımı, 3 ilaveyle 5,1 bir milyar liralık yatırıma yükseltmiş bulunuyoruz."

Bakan Özer, okulların ihtiyacını karşılamayla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını aktararak, "Bu son zamanlardaki yaşanan sıkıntılı süreçler, belki bazı yatırımların yapılmasını geciktirdi ama inşallah hızlı bir şekilde valiliğimizin koordinasyonunda süreçlere çok hızlı bir şekilde devam edecek ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında çok daha hazırlıklı, çok daha donanımlı bir şekilde eğitim, öğretim hayatına başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.