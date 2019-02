İzmir’de Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmayacak

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleşti. Yapılan toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız başta olmak üzere Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, Mehmet Yiğit ve İzmir’de görev yapan halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı.

KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız, halk eğitim merkezlerinin çalışmalarının toplumumuzun kültürel mirası açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok değerli çalışmaları ve halk eğitimi merkezlerimizin marifetleri ile İzmir’de yaygın eğitim noktasında çok önemli çalışmalara imza atılıyor. Ben bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler bu güne kadar toplumumuzun her kesimine dokunmayı başardık. Özellikle sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çok güzel şeyler yaptık. Halk eğitimi merkezlerimiz aracılığıyla yetim kızlarımızın çeyizlerini hazırladık, kınalarına ve düğünlerine katıldık. Onların mutluluğu ile mutlu olduk. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda Konak Meydanı’nda hayata geçirdiğimiz İzmir Öğrenme Şenliği ile otuz ilçemizin el emeği, göz nuru ürünlerini sergileme fırsatı yakaladık. İnşallah önümüzdeki Mayıs ayında da bu şenliğimizi tekrar gerçekleştireceğiz. Burada tüm halk eğitimi merkezi kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz yine hem hünerlerini hem de ilçelerinde bulunan kültürel değerleri üç gün boyunca İzmirliler ile paylaşırken, bir yandan da birbirleri ile tanışıp kaynaşacaklar. Yanı sıra bir konu daha bizler için çok önemli. Burada bulunan tüm halk eğitim merkezi yöneticilerimizden bir ricam var. Lütfen ilçenizde bulunan tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım. Atalarımızdan bizlere kalmış çok değerli ve özel el emeği göz nuru eşyalarımız var. Millet olarak bize yadigar bırakılan bu mirasımıza sahip çıkmalıyız. Özelikle Ödemiş, Tire, Bergama gibi ilçelerimizde çok özel ve çok değerli el emeği kültürel miraslarımız bulunuyor. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Bu konuda özellikle halk eğitim merkezlerimize tüm toplumumuzun bilinçlendirilmesi gibi bir sorumluluk da düşüyor.” diye konuştu.

OKUMAZ-YAZMAZ ORANI % 0,6’YA GERİLEDİ

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise İzmir’de okuma-yazma konusunda büyük bir ilerleme sağladıklarını söyleyerek, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız beyefendinin çok değerli eşi Doktor Dilek Didem Ayyıldız’ın büyük katkıları sayesinde İzmir’de okuma-yazma konusunda çok büyük bir ilerleme kaydettik. Hayat boyu öğrenme eğitim programımız kapsamında İzmir’de % 1,9 oranında olan okumaz-yazmaz oranını çok kısa bir süre içinde % 0,6’ya kadar düşürdük. Bu konuda gerçekten bizleri her konuda destekleyip teşvik ederek halk eğitim merkezlerimizin marifeti ile toplumumuzun her kesimine ulaşabildik. Tabii ki halk eğitim merkezlerimizde bizler sadece okuma-yazma alanında değil, dil kurslarımız olsun, tiyatrodan müziğe, spordan sanata birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle 23 yaş ve üstü engellilere yönelik kurslarımızla toplumumuza çok büyük bir hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra yaptığımız çalışmalarla İzmir’in her ilçesinin özel yönlerini, kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bunlara verebileceğimiz en iyi örnek de Ödemiş’te Sayın Doktor Dilek Didem Ayyıldız’ın da katkıları ile ipek kumaş çalışmalarımız oldu. Gerçekten de her ilçemizin çok önemli, öne çıkan, kültürel değerleri mevcut. Biz yapacağımız çalışmalar ile işte tüm bunları gün yüzüne çıkarmalı, her yöremizin kendi şarkısını dillendirmeliyiz.” dedi.

SIFIR ATIK PROJESİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Dr. Ömer Yahşi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın koordinasyonunda başlatılan sıfır atık projesini de çok önemsedikleri, bu konuda tüm toplumun bilinçlendirilmesi gibi bir misyona sahip olduklarını belirterek şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan’ın başlatmış oldukları ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında biz eğitimcilere de çok büyük görevler düşmekte. Bu konuda her kurumumuzla büyük bir gayretle çalışıyor ve projeler geliştiriyoruz. Ben inanıyorum ki çok yakın bir zamanda bu konuda da büyük bir ilerleme kat edeceğiz. Son olarak Sayın Valimizin çok kıymetli eşlerinin de ifade ettiği gibi Mayıs ayında Konak Meydanı’nda yine öğrenme şenliğimizi organize edeceğiz. Bizler, kursiyerlerimiz ve değerli öğretmenlerimizle yaptığımız tüm işleri, ortaya çıkardığımız tüm değerleri, kültürel ve toplumsal tüm miraslarımızı bu şenliğimizde yine tüm İzmirliler ve katılımcılarla paylaşacağız.”