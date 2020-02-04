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Eğitim

Jandarma ekipleri 199 okulda 15 bin öğrenciye trafik eğitimi verecek

‘Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakarya’da bulunan 199 okulda 4-17 yaş aralığındaki toplam 15 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek.

IHA04.02.2020  10:18 - Güncelleme: 04.02.2020  10:18

‘Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 4-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan ‘Trafik Dedektifleri Projesi’nde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı yol kullanıcıları eğitimi almış eğitici personelden oluşan trafik eğitim timi ile 2019-2020 eğitim/öğretim yılı ikinci döneminde kendi sorumluluk sahasında bulunan 199 okulda 15 bin öğrenciye trafik eğitimi vermeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda 3 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte Akyazı ilçesi Taşburun Mehti Kalkan İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 106 öğrenciye, Taşburun İlkokulunda eğitim öğretim gören 105 öğrenciye, Ballıkaya İlkokulunda 8 öğrenciye ve Şerefiye ilk ve anaokulunda eğitim gören 24 öğrenciye olmak üzere toplamda 243 öğrenciye jandarma timince eğitim verildi.

‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında; trafik ile ilgili tanımlar, karşıdan karşıya geçişler, okul geçidi görevlisinin görevleri, bisiklet kullanımı, trafik kaza filmleri, gece yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerleri, karayolunda, bankette ve yaya kaldırımında yürüyüş kuralları, araçlara inme ve binme kuralları, yayaların uyması gereken trafik kuralları, yolcuların uyması gereken trafik kuralları, güvenli oyun yerleri, grup halinde yürüyüş kuralları ve diğer trafik kuralları konularında eğitici ve bilgilendirici seminer ile öğrencilere eğitimler verildi.

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