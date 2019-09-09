Japonya’da Türkiye rüzgarı
Japonya’nın başkenti Tokyo, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Festivali’ne (Toruko Festival) ev sahipliği yaptı.
Japonya Türk Kültür Yılı çerçevesinde Tokyo’nun önemli turistik bölgelerinden olan Yoyogi’de gerçekleştirilen festival, turistler ve yerel halktan yoğun ilgi gördü. Festivalde katılımcılar kebaptan mantıya, simitten Türk kahvesine Türk mutfağının onlarca farklı lezzetini tatma fırsatı bulurken, gerçekleştirilen atölyelerde geleneksel Türk el sanatlarını öğrendi.
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