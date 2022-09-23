Kahire Yunus Emre Enstitüsünde yüz yüze Türkçe kurslarına yoğun talep

Kahire'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü 2020 yılında çevrim içi eğitime başladığından bu yana sadece Kahire'den değil Mısır'ın her yanından öğrencilere eğitim veriyor. Yaklaşık on bin Mısırlının başvurduğu 2022 yılı güz dönemi kurslarıyla birlikte yıl boyunca 25 bin Mısırlı Türkçe öğrenmeye başladı.



Kayıt için gelen Habibe Mohammed, "Türkçe ile Türk dizilerinde tanıştım. Liseyi bitirdiğimde Türk dilini okumaya karar verdim. Şu an Türkoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İsmailiyye şehrinde yaşıyorum ama kurs için Kahire'ye geleceğim." dedi.

Öğrenci Amira Recep ise, "Kurslara kayıt olmak için bir gece önceden Enstitüye geldim. 2 yıldır bu kursa kaydolmayı bekliyordum. Kayıtlar için akşamdan annemle birlikte geldim, sabaha kadar merkezin önünde bekleyeceğiz. Mısırdaki üniversitelerin nerdeyse tamamında artık Türkoloji bölümleri var. Türkoloji öğrencilerinin sayıları da çok. Ama Türkçeyi öğrenmek için en iyi yer burası". dedi.

Kayıt için gelen öğrencilerle sohbet eden Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, "Kahire Yunus Emre Enstitüsü 12 yıl önce kuruldu. 12 yıldır Mısır'da Türk kültürünü, Türkçeyi temsil ediyor ve iki ülke arasında dostluk bağları kurmaya devam ediyor. "dedi.

Enstitü, Türkçe kurslarının yanı sıra her yıl yapılan kültür ve sanat faaliyetleriyle Mısır halkıyla kültürel bağları güçlendiriyor.

Ayrıca Enstitü, yıl boyunca sergi ve el sanatları atölye çalışmaları, anma programları, istişare toplantıları, kariyer günleri, ramazan ve iftar programları, çocuk festivali, uluslararası festivallere katılım gibi etkinliklerin yanı sıra; diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlayarak birçok alanda iş birlikleri yapmaktadır.