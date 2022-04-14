KPSS 2022/7 kılavuzuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini, Nisan ayının 14 – 21 tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

KARAYOLLARI KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınma süreci başladı.

KPSS 2022/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, Nisan ayının 14 – 21 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 21.04.2022 saat 23.59'da sona erecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SÖZLEŞMELI PERSONEL POZISYONLARI İÇIN ARANAN NITELIKLER IÇIN TIKLAYIN