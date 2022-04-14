İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2022 Perşembe / 13 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6199
  • EURO
    15,9573
  • ALTIN
    925.885
  • BIST100
    2478.62
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Karayolları KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları personel Alımı 2022 başvuru şartları nelerdir?
Eğitim

Karayolları KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları personel Alımı 2022 başvuru şartları nelerdir?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı için KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri yayımlanan KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Peki Karayolları personel Alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte Karayolları KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ve aranan nitelikler

14 Nisan 2022 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:04
ABONE OL

KPSS 2022/7 kılavuzuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar tercihlerini, Nisan ayının 14 – 21 tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

KARAYOLLARI KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınma süreci başladı.

KPSS 2022/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, Nisan ayının 14 – 21 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 21.04.2022 saat 23.59'da sona erecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SÖZLEŞMELI PERSONEL POZISYONLARI İÇIN ARANAN NITELIKLER IÇIN TIKLAYIN

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.