Kardeş ülke ile imzalar atıldı!

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:33

Türk üniversite rektörlerinden oluşan heyet, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Avrasya Üniversitesini ziyaret etti. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli ile bir araya gelen heyette Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi yer aldı.

Görüşmede Azerbaycan Avrasya Üniversitesi Rektörü Hüseyinli ve Türk rektörler, iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Türk üniversiteler olarak Azerbaycan eğitim kurumlarıyla ikili iş birliklerini artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Erdöl, bugün imzaladıkları anlaşmalarla daha sıkı iş birliği yaparak tecrübe paylaşımı için bir adım atmış olduklarını belirtti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alişarlı, anlaşma ile Azerbaycan'la ilişkilerinde yeni bir kapı açtıklarını kaydetti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uysal, Karabağ zaferinin tüm Türk dünyasında coşkuyla karşılandığını söyledi.

Uysal, "Üniversiteler olarak el ele vereceğiz, imkanlarımızı birleştireceğiz, bilimde teknolojide daha ileri gideceğiz ve milletimize daha nice zaferler yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, Azerbaycan'ı kendi vatanları olarak gördüklerini belirtti.

Beydemir, "Üniversitelerimizde hangi gelişmeler varsa hepsine sizi ortak etmeyi arzu ederiz. Sizdeki güzel şeylere de ortak olmaya hazırız." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çiftçi de Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini istediklerini, ilmiye sınıfı olarak da buna katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.