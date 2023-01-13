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Eğitim

Karne günü ne zaman 2023? 1. Dönem karneler ne zaman verilecek?

Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemin sona ermesiyle birlikte karneler verilecek. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler 15 günlük karne tatilinde dinlenecek. Peki Karne günü ne zaman 2023? 1. Dönem karneler ne zaman verilecek?

13 Ocak 2023 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Karne günü ne zaman 2023? 1. Dönem karneler ne zaman verilecek?
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Karne gününe sayılı gün kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre 1. dönem Ocak ayında bitecek. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü son ders zilinin çalmasının ardından 15 günlük tatile girecek. Peki Karne günü ne zaman 2023? 1. Dönem karneler ne zaman verilecek?

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

2022-2023 eğitim/öğretim yılının 1. dönem karneleri 20 Ocak Cuma günü verilecek. 15 tatilde öğrenciler dinlenip ikinci dönem için enerji toplayacak. Karne günü ile başlayan yarıyıl tatili Şubat'ın 6'sına kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak - 6 Şubat Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek. Okulların 1. dönem karne günü ile tatile girmesinin ardından Şubat ayının ilk Pazartesi okullarda ders başı yapılacak.

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte Nisan ayının 17-20 tarihlerinde ikinci ara tatil olacak.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-okul ne zaman kapanacak?

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