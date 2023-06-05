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Eğitim

2. dönem karneler ne zaman alınacak? Karne günü ne zaman 2023?

Karne günü için son hazırlıklar devam ediyor. Öğrenciler okul temposundan çıkıp dinlenecekleri karne tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre 2. dönem Haziran ayında bitecek. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline çıkacak. Peki Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem karneler ne zaman alınacak?

5 Haziran 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
2. dönem karneler ne zaman alınacak? Karne günü ne zaman 2023?
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Okulların kapanmasına günler kala, öğrencilerin karne heyecanı başladı. Bilindiği üzere karneler ise haziran ayında veriliyor. 2022-2023 MEB takvimine göre ikinci dönemin bitmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak. Peki Karne günü ne zaman 2023? 2. dönem karneler ne zaman alınacak? İşte okulların kapanacağı tarih

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

2022-2023 eğitim/öğretim yılının 2. dönem karneleri 16 Haziran Cuma günü verilecek. Yaz tatilinde öğrenciler dinlenip 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için enerji toplayacak. Karne günü ile başlayan yaz tatili 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yaz tatili 13 hafta sürecek.

Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminin sona ermesiyle birlikte karneler verilecek. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler yaz tatilinde dinlenecek.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem sonu karneleri, okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden dijital karnelerini görüntüleyebilecek.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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