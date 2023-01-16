Karne ne zaman alınacak? E-okul ne zaman kapanıyor 1. dönem?

Karne heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 15 tatile girecek olmasıyla birlikte e-okul'un kapanacağı tarih de merak konusu oldu. 20 Ocak Cuma günü okullarda son ders zilinin çalmasıyla birlikte 15 günlük tatil başlayacak. Peki e-okul ne zaman kapanıyor 1. dönem? Karne ne zaman alınacak? İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 20 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 16 gün tatil yapacaklar.

KARNE NE ZAMAN ALINACAK?



2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemi sona eriyor. Karneler 20 Ocak Cuma günü verilecek.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 1. DÖNEM?

Okulların yarıyıl tatiline girecek olmasıyla birlikte e-okul modülüne yoğun giriş yapılıyor. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle e-okul'a girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E okul not girişi karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. Ancak e-okul not girişlerinin öğretmenlere karnelerin verileceği tarihten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yani kısa adı VBS'ye giriş yapmak için öncelikle "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

İstenilen bilgiler girildikten sonra açılan sayfada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.